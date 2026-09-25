''Quería recuperar a su señora'': expareja de Álvaro Ballero destapa las verdaderas intenciones tras su abrupto quiebre

El presente sentimental de Álvaro Ballero parece atravesar un momento de calma y romance junto a Valentina Schnitzer, con quien suele compartir cariñosos registros en redes sociales. Sin embargo, su pasado reciente volvió a salir a la luz luego de las reveladoras declaraciones de su expareja, María José Reyes.

En conversación con el programa «No es lo mismo» de Tevex, Reyes recordó el rápido desarrollo de su relación con el ganador de ''Protagonistas de la fama'', con quien llegó a convivir antes de su ingreso al reality de Mega. ''Fue todo muy lindo, pero fue todo muy intenso y ese fue el error que cometimos. Nosotros ya después ya vivíamos juntos, hay miles de cosas más que quedaron ahí, en promesas'', sinceró.

Aunque inicialmente Reyes no sospechó de las intenciones de Ballero —pese a las advertencias de su entorno—, su ingreso al programa de telerrealidad marcó un punto de inflexión en la relación. Durante el encierro, el comunicador volvió a convivir con su exesposa y madre de sus cuatro hijos, Ludmila Ksenofontova.

Según relató, antes de ingresar al programa le preguntó directamente si buscaba retomar su matrimonio, algo que él negó al asegurar que se trataba únicamente de un compromiso laboral. Sin embargo, la percepción de Reyes cambió drásticamente al observar el comportamiento de su entonces pareja en televisión: ''En el momento, yo me sentí súper bien con él, pese a todas las críticas y todas las cosas que me decían (...) Pero claro, después, viendo el reality, ahí entendí que la verdadera intención de él era recuperar a su exseñora y no como trabajo, como él me había dicho'', afirmó.

Pese al mal momento y a haber reinterpretado el término de su romance tras observar las imágenes en pantalla, María José Reyes aseguró haber cerrado esa etapa y descartó cualquier posibilidad de retomar el contacto con Ballero. ''Ya estoy en otra, siento que ellos se van a juntar una y mil veces más, porque tienen cuatro hijos'', concluyó categórica.

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