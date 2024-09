"Me haces falta": El emotivo mensaje con el que Daniela recordó a su padre Eduardo Bonvallet

El 18 de septiembre de 2015, el ex comentarista deportivo y ex seleccionado de fútbol, Eduardo Bonvallet, falleció, dejando una huella imborrable en el deporte chileno.

A nueve años de su partida, su memoria sigue viva para su familia, especialmente para su hija Daniela Bonvallet.

La actual concejala de Ñuñoa compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, recordando a su padre con nostalgia y cariño.

“Ya son 9 años, el tiempo pasa rápido y la vida con él. 9 años de esa última conversación donde creí de verdad estabas mejor y que no querías arriesgarte a perder tu trabajo… 9 años de ese día que borraría de mi historia y todo lo que vino después”, escribió Daniela.

En su mensaje, también expresó: “Te extraño papá, me haces falta, todos y cada uno de los días que han pasado. No hay día que no me pregunte: qué haría mi papá? Cuando me enfrento a una situación por muy simple que sea. Necesito escucharte, abrazarte, sentirte… Sólo espero que estés tranquilo, que veas que tus hijos estamos bien, que Chile no te olvida y tal como lo dijiste ‘seré leyenda’… lo eres! Y de las más lindas”.

Además, la concejala agradeció las muestras de cariño recibidas en este aniversario y compartió un video con algunas de las emblemáticas arengas de su padre.

PURANOTICIA