Camila Andrade comparte particular extracto tras quiebre con Kaminski: "No te obsesiones con lo inalcanzable"

La semana pasada, se dio a conocer que la relación entre Francisco Kaminski y Camila Andrade habría llegado a su fin tras una serie de tensiones, vinculadas al nexo del comunicador con el asesinado “Rey de Meiggs”. A poco más de un año juntos, la pareja habría decidido separarse.

El pasado viernes en el programa de farándula, OnlyFama, Kaminski confirmó su distanciamiento con la ex Miss Chile, y señaló que se trataba de una "ruptura no tan ruptura", pero aseguró que el amor seguía vivo entre ambos y que Andrade le estaba entregando todo su apoyo en este difícil momento, a pesar de todo.

Además, el exlocutor reveló que tiene todas la ganas de recuperar su relación.

Hasta el momento, Andrade no se ha referido sobre ninguno de los temas polémicos asociados al comunicador y ni al quiebre amoroso entre ambos.

Pero ahora, la influencer reapareció en redes sociales, y a través de su cuenta de Instagram dio señales de su estado de ánimo a través de una canción llamada "Perfecta" de la cantante argentina"Emilia", junto con un registro del cielo rojizo de la capital.

"Sé que valgo más por dentro. Sólo me tengo que convencer. Hay una luz que no se apaga en mí y me da la esperanza de que no es tarde para perdonarme. Somos perfectas justamente así no te obsesiones más con lo inalcanzable. No busques afuera lo que hay dentro de ti", fue la estrofa que escogió Camila, que generó bastante especulaciones entre sus seguidores.

PURANOTICIA