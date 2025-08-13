Confirman al primer participante del nuevo reality de Mega "El Internado": "Único e inigualable"

A tan solo días de anunciar que Tonka Tomicic e Yann Yvin estarán al mando de El Internado —el nuevo reality que marca el regreso de la animadora a la pantalla chica— Mega dio a conocer al primer participante confirmado.

A través de un anuncio del canal, señalaron que el programa se tratará de “un internado, donde 18 famosos de Chile y el mundo, que no saben cocinar o algunos que creen que saben, estarán encerrados, compitiendo y conviviendo 24/7”.

Ahora, tal como lo habían adelantado algunos espacios de espectáculos y medios de farándula, Edmundo Huerta Cordero, más conocido como Di Mondo, es el nuevo integrante del programa culinario.

"Tenemos primer confimado! El único e inigualable @itsdimondosworld llega con todo a El Internado, el nuevo reality de Mega que pondrá a prueba los conocimientos culinarios del conocido influencer de moda", señaló la publicación de Megamedia.

Bajo esta misma línea, el amante de la moda reconoció que tiene habilidades en la cocina.

"Mucha habilidad, desarrollo del gusto y mucha experiencia en saborear todo tipo de comidas", señaló Di Mondo.

PURANOTICIA