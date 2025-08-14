Julio César Rodríguez revela el futuro de Julián Elfenbein tras estar un año fuera de pantalla: "Está considerado para lo nuevo"

La situación laboral de Julián Elfenbein en Chilevisión, que durante meses ha estado envuelta en rumores y especulaciones, ya cuenta con una declaración oficial.

Y fue el propio Julio César Rodríguez, quien abordó públicamente el estado del animador, quien lleva cerca de un año fuera de pantalla y sin proyectos al aire.

Desde junio del año pasado, el futuro televisivo de Elfenbein ha sido incierto. En esa oportunidad, él mismo reveló en el programa "Podemos Hablar" que Chilevisión decidió apartarlo temporalmente, a pesar del éxito que tuvo como conductor de espacios tales como "Pasapalabra" y "The Voice Chile".

Este alejamiento de la televisión ocurrió en paralelo a un difícil momento personal para Julián, quien tuvo que enfrentar una compleja operación debido a una hernia. El procedimiento, que resultó doloroso, lo obligó a mantenerse bajo tratamiento médico constante y además fuera del mundo televisivo.

EL FUTURO TELEVISIVO DE JULIÁN ELFENBEIN

En el último capítulo de Sígueme de TV+, Julio César Rodriguez fue consultado directamente sobre el futuro de Julián Elfenbein.

La polémica pregunta surgió en un contexto marcado por intensas especulaciones que apuntan a que Diana Bolocco tomaría las riendas del estelar "Fiebre de Baile", dejando fuera a Elfenbein, quien originalmente era mencionado como posible conductor del espacio.

"Todavía no están designados los animadores para los programas", señaló JC, haciendo referencia con la participación de Bolocco.

Finalmente, en relación con Elfenbein, sentenció que: "Hasta el momento no había proyectos nuevos, pero está considerado para lo nuevo".

