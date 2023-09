"Me escondía detrás de la belleza": La confesión de Ariana Grande sobre el uso de bótox

"Estar expuesta a tantas voces a una edad temprana, cuando la gente opina sobre tu apariencia, es realmente difícil saber qué vale la pena escuchar y qué no", explicó.

"A lo largo de los años usé el maquillaje como un disfraz o algo detrás de lo que me podía esconder ", reveló.

"Usaba más y más pelo, más y más grueso delineador... Eso puede ser tan bello por momentos, y aún amo y aprecio (el maquillaje) pero creo que a medida que me hago más grande ya no me gusta que esa sea la intención", dijo la también empresaria, quien tiene su propia marca de maquillaje.