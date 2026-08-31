"Me duele un montón": Ignacia Michelson rompe en llanto tras ganar el Miss Grand Chile

Ignacia Michelson alcanzó uno de los objetivos que se había propuesto dentro de los concursos de belleza: se convirtió en la nueva Miss Grand Chile 2026. Sin embargo, lo que esperaba que fuera una celebración terminó teniendo un sabor amargo debido a los cuestionamientos que comenzó a recibir tras quedarse con la corona.

La chica reality había quedado fuera de la competencia por el título de Miss Universo Chile, pero decidió continuar ligada al mundo de los certámenes, por lo que tras su triunfo ahora tendrá la misión de representar a Chile en el Miss Grand International 2026, competencia que se desarrollará próximamente en India.

Pese a la alegría por haber conseguido la corona, Michelson utilizó sus redes sociales para indicar que "estoy muy contenta porque gané y era lo que yo quería. Cumplí mi sueño y lo logré". No obstante, reconoció que "estoy triste porque hay gente que está diciendo que yo compré la corona y en verdad a mí me duele un montón porque yo hice un esfuerzo enorme para poder ganar esto".

Michelson explicó que "sé que muchas veces digo que no me duelen las críticas porque en verdad no me duelen, pero esta vez puse tanto de mí, le puse tanto esfuerzo, tanto amor, tanta dedicación, fui muy perseverante".

La nueva Miss Grand Chile también cuestionó la necesidad de recibir ataques después de haber cumplido un sueño personal, indicando que "la gente me tire mala onda, ¿para qué? Si no le estoy haciendo daño a nadie".

Michelson aprovechó además de convertir su experiencia en un mensaje para quienes persiguen sus propios sueños y pueden verse frenados por los comentarios negativos. "Estoy muy contenta porque lo logré. Logré cumplir un sueño y si yo puedo, quiero que sepan que ustedes también pueden", señaló.

Finalmente expuso que "estoy contenta, pero a la vez triste porque me esforcé demasiado y que me critiquen cosas que en verdad no son y que me las gané con realmente esfuerzo, me duele".

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