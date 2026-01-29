“Me desmayé”: Pamela Díaz relata el susto que vivió tras pasar por el quirófano

Tras varios días alejada de las redes sociales y de la televisión, Pamela Díaz reapareció para aclarar los motivos de su ausencia. La conductora realizó una transmisión en vivo en TikTok, acompañada de su hija Trinidad Neira, donde reveló que fue sometida a una cirugía por una complicación médica asociada a uno de sus implantes mamarios.

Según explicó, el procedimiento fue necesario debido a que uno de los implantes se encapsuló, un problema que arrastraba desde hace años. “Me operé las pechugas porque tenía un tema hace mucho tiempo. Me pasaron un montón de cosas, pero gracias a Dios no pasó nada grave”, señaló la animadora, quien apareció con un visible parche en el mentón.

Pese a que la intervención fue exitosa, Díaz relató un imprevisto posterior que la afectó. “Mis pechugas se fueron a biopsia y me desmayé”, confesó, detallando que sufrió un desvanecimiento tras el procedimiento. “Me desplomé y por suerte no me pegué. Me hicieron un par de puntos y por eso no he estado ni en el programa ni en las redes”, agregó, fiel a su estilo.

La cirugía se realizó el pasado 16 de enero y fue compartida previamente por la propia Pamela en sus plataformas digitales.

