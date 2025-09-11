"Me da vergüenza, me da asco": Nicole Block denunció acoso sexual por parte de Gary Medel

Nicole Block denunció a Gary Medel de haberla acosado sexualmente durante una cita.

La actriz realizó la grave denuncia a través de sus redes sociales, donde indicó que leyó una noticia en donde el deportista contaba que no utilizaba aplicaciones de citas.

Si bien no lo nombró directamente, explicó que se trataba de “un jugador de futbol, ex de La Roja y actual jugador de la Universidad Católica llamado como un perro. Negaba haber tenido alguna cita en estas aplicaciones y me hirvió la sangre. Porque es mentira, yo salí con él”.

Agregó que “me da vergüenza, me da asco. No puedo creer que se tan cara de raja de mentir y de verdad necesito vomitar mi verdad".

La intérprete relató que conoció al futbolista mediante la aplicación de citas Bumble.

"Hace un mes salí con este tipo, hicimos match en Bumble, me pidió mi WhatsApp y se lo di. Del segundo uno me decía ‘mi amor’, lo dejé pasar”, añadió.

Block explicó que aceptó encontrarse con él en el Paseo Los Dominicos, en Santiago. Allí, dijo que el jugador intentó besarla al saludarla, pero ella se apartó.

“Después me dijo que estaba apurado y que tenía que comprar una pizzas para sus hijos. Lo acompañé. Después hablamos muy poco, me dijo que lo acompañara porque me quería mostrar su auto, que era súper cool. No le encontré nada de raro. Tenía un auto de lujo y me dijo que entrara porque lo tenía ‘cool decorado'”, complementó.

Tras subirse al vehículo, la actriz señaló que “me trató de besar a la fuerza y le dije que no. Después el tipo se baja el pantalón, saca su pene, me agarra del cuello y me empuja (…) Me insiste con el cuello. Este gallo me acosó y lo que quiero decir es que realmente son peligrosas. Quizás a ti te ha pasado, a mí me pasó y no me voy a callar porque me siento ultrajada, denigrada, humillada“.

