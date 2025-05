Máximo Menem desmiente dichos de Zulemita y habla sobre doloroso recuerdo: "No me dejaron entrar a la casa de mi papá"

Máximo Menem Bolocco, hijo del expresidente argentino, Carlos Menem, y de la exMiss Universo Chile, Cecilia Bolocco, no guardó silencio y respondió a las recientes declaraciones de su hermana Zulemita Menem.

Recordemos que la trasandina mantiene una relación distante con la familia de Bolocco, y hace pocos días en un programa de televisión, aseguró que le gustaría retomar el vínculo, y además aseguró que su hijo Luca era amigo con Máximo.

Bajo esta línea, en una conversación con “Hay que decirlo”, Menem Bolocco abordó las declaraciones de su media hermana y desmintió en tener una relación cercana con el hijo de Zulema.

“Lo que comentó de Luca, que es su hijo, no soy amigo de él, no es que no quiera serlo ni que tenga problema con ser amigo de él, pero no sé de dónde lo sacó. Nos hemos topado un par de veces, me lo topé una vez, lo saludé, tenemos amigos en común (…) pero no es como si habláramos”, afirmó el joven.

En relación a la supuesta intención de reconciliación por parte de Zulema, Máximo respondió: “¿Por qué ahora se quiere reconciliar, después de cuatro años de la muerte de mi papá? No entiendo por qué, a qué quiere llegar o cuál es la línea que quiere seguir”.

“Si quiere tener buena onda y todo, me tiene bloqueado de Instagram y seguramente del teléfono, de WhatsApp. Así que bueno… si se quiere reconciliar, para partir hay que hablar con la verdad y hacer las cosas bien. No puede salir diciendo eso mientras me tiene bloqueado de la existencia del teléfono”, agregó.

EL DOLOR DE MÁXIMO EN LOS ÚLTIMOS DÍAS DE VIDA DE SU PADRE

Por otro lado, Máximo Menem Bolocco, se sinceró y habló sobre el dolor que sintió en los últimos días de vida de su padre.

Tal como contó, familiares, entre ellos Zulemita, le negaron el ingreso a la casa de Carlos Menem, cuando aún estaba vivo.

“Me da pena que ahora le den ganas de reconciliarse, siendo que cuando él estaba vivo una vez me dejaron fuera de su casa… no me dejaron entrar a la casa de mi papá”, expresó lamentado.

Luego, explicó la razón de su decisión de no asistir al funeral del exmandatario.

“Cuando mi papá estaba entubado, muriéndose, no teníamos información de nadie de cómo estaba. Imagínate lo duro y lo difícil que fue eso. Incluso cuando se murió, yo me negué a ir a su entierro y a su funeral porque no quería pasar de nuevo por lo que había pasado cuando fui a Argentina”, cerró.

