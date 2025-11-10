Máximo Menem Bolocco estremece con relato paranormal tras el fallecimiento de su padre: “Quedé paralizado y me puse a llorar”

El hijo de Cecilia Bolocco volvió a encender las redes con una confesión tan íntima como escalofriante. En una conversación sin filtros con Pamela Díaz en su programa “Sin Editar”, Máximo Menem Bolocco abrió su corazón y habló como nunca antes sobre la compleja relación que tuvo con su fallecido padre, el expresidente argentino Carlos Saúl Menem.

Sin rodeos, el joven recordó la dura partida de su progenitor, ocurrida en febrero de 2021, y sorprendió con una frase que dejó a muchos con la boca abierta: "Yo agradezco que él se haya ido, porque lo estaba pasando muy mal (...) estaba enfermo y rodeado de gente que no le sumaba mucho", comentó.

Pero lo más fuerte llegó después. El estudiante de arquitectura reveló un episodio paranormal que asegura haber vivido siete meses después de la muerte de su padre, mientras disfrutaba con amigos en una casa en la playa.

"Estábamos todos en el quincho, tomando algo, ya eran como las tres de la mañana. Todos se fueron con alguien, y yo quedé solo, con el perro", partió contando.

De pronto, algo lo habría dejado helado: "Me giré y miré hacia un ventanal chico que daba al mar. Se veían las luces, todo tranquilo. Y te juro por mi vida que miro, no sé por qué, y vi a mi papá ahí. ¡Lo vi en la ventana!".

Según su propio testimonio, no había consumido nada fuera de lo normal aquella noche.

"Solo habíamos tomado, nada raro. Veo esto, quedé paralizado y me puse a llorar. Pero nunca más me pasó algo así, fue solo esa vez", aclaró.

El estremecedor relato de Máximo ha generado todo tipo de reacciones. Mientras algunos creen que fue una señal espiritual de su padre, otros aseguran que se trata de una experiencia emocional tras un duelo no cerrado. Lo cierto es que el heredero del clan Menem-Bolocco sorprendió a muchos con esta íntima confesión.

