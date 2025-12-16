Máximo Menem Bolocco desata la polémica tras celebrar en redes el triunfo de José Antonio Kast

La jornada electoral del pasado domingo dejó un resultado que sacudió a Chile: José Antonio Kast se convirtió en presidente electo con un contundente 58,4% de los votos, provocando la euforia inmediata de sus seguidores.

Entre ellos se destacó Máximo Menem Bolocco, quien, sorprendentemente, se volcó a las redes sociales para celebrar el triunfo del candidato republicano.

El hijo de Cecilia Bolocco, hasta ahora completamente reservado sobre su postura política, subió a sus stories una imagen de una bandera chilena ondeando, acompañada de la frase: “Viva Chile”.

La publicación, sin embargo, tuvo corta vida, ya que a pocas horas, Menem Bolocco la eliminó y hoy ya no es posible encontrarla.

Aun así, la captura fue rescatada por el perfil Noticias del Espectáculo, y rápidamente encendió el debate entre los usuarios de la plataforma. "Siempre viviendo de sus privilegios que no nos extrañe su felicidad“; ”Es obvio, él nunca estará haciendo fila para que lo atiendan en el consultorio, ni deberá presentar documentos para obtener gratuidad, qué se puede esperar de personas sin necesidad económica"; “Es hijo de Menem. El chiste se cuenta solo”, fueron algunos de los comentarios que inundaron la publicación.

En paralelo, durante la jornada electoral, Máximo y su madre se dejaron ver alegres y orgullosos de haber cumplido con su deber cívico, además de hacer un llamado a la ciudadanía para que acudiera a votar.

PURANOTICIA