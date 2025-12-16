Máximo Menem Bolocco desata la polémica tras celebrar en redes el triunfo de José Antonio Kast

Click acá para ir directamente al contenido
El hijo de Cecilia Bolocco publicó una bandera chilena con un “Viva Chile” tras la victoria del candidato republicano, desatando críticas y provocando un intenso debate en redes sociales.

Martes 16 de diciembre de 2025 15:22
La jornada electoral del pasado domingo dejó un resultado que sacudió a Chile: José Antonio Kast se convirtió en presidente electo con un contundente 58,4% de los votos, provocando la euforia inmediata de sus seguidores.

Entre ellos se destacó Máximo Menem Bolocco, quien, sorprendentemente, se volcó a las redes sociales para celebrar el triunfo del candidato republicano.

El hijo de Cecilia Bolocco, hasta ahora completamente reservado sobre su postura política, subió a sus stories una imagen de una bandera chilena ondeando, acompañada de la frase: “Viva Chile”. 

La publicación, sin embargo, tuvo corta vida, ya que a pocas horas, Menem Bolocco la eliminó y hoy ya no es posible encontrarla.

Aun así, la captura fue rescatada por el perfil Noticias del Espectáculo, y rápidamente encendió el debate entre los usuarios de la plataforma. "Siempre viviendo de sus privilegios que no nos extrañe su felicidad“; ”Es obvio, él nunca estará haciendo fila para que lo atiendan en el consultorio, ni deberá presentar documentos para obtener gratuidad, qué se puede esperar de personas sin necesidad económica"; “Es hijo de Menem. El chiste se cuenta solo”, fueron algunos de los comentarios que inundaron la publicación.

En paralelo, durante la jornada electoral, Máximo y su madre se dejaron ver alegres y orgullosos de haber cumplido con su deber cívico, además de hacer un llamado a la ciudadanía para que acudiera a votar.

