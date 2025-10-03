Máximo Bolocco responde a acusaciones de consumo de drogas tras polémico video: “Estoy muy cansado dando declaraciones”

Máximo Bolocco, hijo de Cecilia Bolocco y conocido influencer en ascenso, volvió a estar en el centro de la conversación pública.

El joven, que recientemente incursionó en el mundo del diseño con su primera línea de zapatillas, se vio envuelto en polémica tras publicar un video en su cuenta de Instagram.

En la reciente grabación, realizada desde su cocina cerca de las 23 horas, el estudiante de arquitectura mencionaba que se prepararía algo para comer. Sin embargo, su aspecto desaliñado y una forma de hablar que varios calificaron como errática, encendieron las alarmas entre sus seguidores.

Algunos incluso sugirieron que podría estar bajo los efectos de alguna sustancia, lo que desató una ola de especulaciones en redes sociales.

Debido a estas fuertes acusaciones, el influencer no guardó silencio y decidió aclarar esta polémica situación.

"Mucha gente me dijo que parecía volado, drogado...yo no hago esas cosas. Estoy muy cansado. Esta es mi cara de cansancio. Estoy muy cansado dando declaraciones", expresó Máximo de manera muy seria.

