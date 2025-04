Max Valenzuela confirma denuncia por abuso sexual en su contra realizada por su prima: “Tengo arraigo nacional"

Hace algunos días, se viralizó a través de redes sociales una denuncia en contra del influencer chileno y cantante urbano, Max Valenzuela, donde su prima (menor de edad) lo acusa de abuso sexual.

Ahora, el exYoutuber en su cuenta de Instagram, se defendió de los hechos y a la vez confirmó que efectivamente si existe una acción legal en su contra, asegurando que ha colaborado en todo y que estas acusaciones no son ciertas.

“Rechazo totalmente las acusaciones que se están haciendo en mi contra. Son falsas y han causado mucho daño a mí y a mi familia. Apenas supe de lo que se me acusaba, fui directamente a la justicia y he colaborado en todo momento para que se aclare la verdad", expresó Valenzuela.

“Que alguien haga una denuncia o que haya una investigación no significa que esa persona esté diciendo la verdad”, agregó el tiktoker.

“Cualquiera puede acusar a otro de algo muy grave como esto”, sentenció el influencer.

Bajo esta línea, el creador de contenido afirmó que confía plenamente en la justicia, y además dijo estar tranquilo, ya que tiene "la consciencia limpia" y que seguirá enfrentando la situación “con la verdad y la frente en alto”.

"TENGO ARRAIGO NACIONAL"

Este domingo, Max Valenzuela también publicó un video en TikTok aclarando sobre su comunicado en Instagram, donde a la vez entregó más detalles sobre el caso.

“Redacté esto con el fin de que puedan entender mi situación en la que estoy ahora, y antes que lo vayan a leer quiero aclarar unos puntos”, comenzó diciendo en el registro.

“Tengo arraigo nacional, sí. Estoy en un proceso de investigación, a mí no me han sentenciado ni culpado de nada y estoy en Chile, no me estoy escapando. Tengo un abogado, estoy haciéndome cargo de toda la situación. Claramente, yo no hice nada y les dejo esto”, señaló.

PURANOTICIA