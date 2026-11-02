Mauricio Pinilla sorprendió cantando tema de Miguel Bosé y vistiendo camiseta de la UC

La música volvió a cruzarse en una aparición televisiva de Mauricio Pinilla que rápidamente llamó la atención de los espectadores.

El exseleccionado chileno tomó nuevamente el micrófono para interpretar «Si tú no vuelves», uno de los clásicos del cantante español Miguel Bosé.

Esta vez, el escenario fue el programa «Señal Del Hincha», de TNT Sports, espacio en el que participó durante la cobertura del Clásico Universitario 203 entre Universidad Católica y Universidad de Chile, que terminó con victoria cruzada por 1-0.

Pero el momento musical no fue la única particularidad de su intervención. Jorge "Kike" Acuña también se sumó a la escena con una coreografía improvisada que acompañó la presentación del exgoleador de La Roja.

La aparición tuvo además un ingrediente futbolero: Pinilla aprovechó la instancia para pagar una apuesta que involucraba a Acuña, quien debió ponerse la camiseta de Universidad Católica pese a su conocida identificación con el archirrival.

La nueva interpretación tampoco pasó inadvertida considerando el antecedente que convirtió al exfutbolista en protagonista de las redes sociales semanas atrás.

Todo comenzó con su participación en «Fiebre de Canto», donde cantó el mismo tema de Miguel Bosé. Aquella presentación alcanzó una repercusión que incluso llegó hasta el propio artista español, quien compartió la interpretación de Pinilla en sus redes sociales.

Con este nuevo episodio, el exdelantero volvió a demostrar que su faceta musical sigue dando que hablar, incluso cuando el fútbol y uno de los clásicos más tradicionales del balompié nacional son los protagonistas de la jornada.

PURANOTICIA