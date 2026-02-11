Mauricio Pinilla revela que está en tratamiento tras ser diagnosticado con cáncer de piel

¡Impactante confesión! Mauricio “Mauro” Pinilla dejó a todos boquiabiertos al revelar el delicado momento personal que atraviesa. En el programa Marca Personal, el exfutbolista contó que una inesperada visita a la clínica por una prostatitis le permitió descubrir una enfermedad que, de no haber sido a tiempo, podría haber sido mucho más grave.

"Les voy a contar un momento importante de mi vida, que estoy viviendo. Me detectaron una prostatitis, terminé en la clínica, me hicieron un montón de exámenes, por unas manchas que me aparecieron en la piel y me detectaron cáncer a la piel", confesó Mauro, dejando en evidencia que la noticia lo tomó por sorpresa.

Afortunadamente, el ex seleccionado nacional quiso llevar calma a sus seguidores: el cáncer fue detectado en una etapa temprana y el pronóstico es positivo.

"Es la primera parte no más, así que me tienen que quemar estas manchitas y se debería resolver en un corto plazo. Estoy con un tratamiento. Estoy haciendo la terapia correspondiente para que esto se solucione. Mucha exposición al sol en los entrenamientos. Parte de eso hubo. Lo pasé muy mal. Estuve cuatro días internado en la clínica, donde me hicieron todos los exámenes. Imagínate que me salieron las defensas de mil, en uno", detalló, mostrando sin filtros lo duro que fue este golpe a su salud.

Lo que comenzó como un chequeo rutinario terminó convirtiéndose en una carrera contra el tiempo, y Pinilla no duda en compartir cada detalle de su lucha, recordando a todos que la vida puede cambiar en un instante.

PURANOTICIA