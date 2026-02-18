Mauricio Pinilla es declarado en quiebra: millonarias deudas superan los $1.670 millones y rematarán sus bienes

Un complejo momento económico atraviesa el exfutbolista chileno Mauricio Pinilla, luego de que un Juzgado Civil de Santiago declarara su quiebra a fines de noviembre de 2025, tras una solicitud presentada por el empresario Samy Yagoda.

Según antecedentes publicados por La Tercera, el exseleccionado nacional mantiene deudas que alcanzarían los $1.670 millones. Entre sus principales acreedores figuran el banco BCI ($682 millones), Primus Capital ($514 millones) y Banco Santander ($207 millones).

De acuerdo con la información revelada, “Pinigol” adeudaría cerca de $300 millones a Samy Yagoda por el arriendo de un inmueble en el Barrio Bellavista, destinado a un proyecto de local nocturno que finalmente no prosperó.

Por este negocio, además, el exdelantero enfrenta acusaciones por “incumplimiento de contrato, no pago de deudas y una demanda por usura”, en el marco del conflicto judicial que derivó en la declaración de quiebra.

Las consecuencias legales no se detienen ahí. A raíz del proceso de insolvencia, un liquidador inició acciones para revocar la venta de un vehículo Land Rover Defender, concretada el año pasado. Esta medida responde a lo establecido por la ley de insolvencia, que permite recuperar bienes transferidos hasta dos años antes de la declaración de quiebra.

En esa línea, también se indaga la transferencia de otros vehículos y dos inmuebles realizada por el exfutbolista.

Como parte del proceso, se confirmó el remate de varias de sus propiedades. Las fechas ya fueron fijadas para el 25 de febrero y el 26 de marzo. Entre los bienes que serán subastados figuran diversas parcelas, incluyendo el sitio L Cinco, ubicado en la comuna de Colina, correspondiente al proyecto de parcelación San Luis y Santa Isabel.

El complicado escenario financiero se suma a otro delicado episodio personal que el propio exjugador reveló recientemente: fue diagnosticado con cáncer de piel, condición que aseguró espera superar gracias a un tratamiento oportuno.

