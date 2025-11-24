Mauricio Israel estalla en vivo y arremete sin filtro contra Julio César Rodríguez tras entrevistar a su “hijo oculto”: “Poco hombre”

Una verdadera explosión televisiva se vivió en el último capítulo de Primer Plano, cuando Julio César Rodríguez —animador del espacio— terminó en un tenso enfrentamiento en vivo con Mauricio Israel, quien no dudó en acusarlo de “ser un poco hombre” y “no tener códigos”, desatando un escándalo en la farándula.

El conflicto estalló luego de la entrevista a Alexander Israel, el denominado “hijo oculto” del comentarista deportivo, quien reveló que jamás ha tenido vínculo con la familia Israel y que solo logró comprobar su paternidad a través de un examen de ADN.

El joven aseguró que su madre conoció a Israel cuando trabajaba como corredora de seguros, y que la relación se dio mientras el comentarista aún estaba casado con Carolina Brethauer.

En plena transmisión, Primer Plano conectó con Israel para obtener su versión, pero lo que siguió fue un ataque frontal dirigido exclusivamente a Rodríguez. Sin filtros, lanzó: "Bajé especialmente para hablar contigo Julio César, quiero saber ¿Qué te pasa conmigo? ¿Hasta cuándo me seguirás haciendo daño? Llevas tres programas consecutivos pagándole a familiares míos para que me vengan a destruir".

La disputa no terminó ahí. Israel continuó elevando la tensión al máximo: "Me quitaste ya mis auspiciadores... tú no tienes códigos de periodista, te limpias la boca hablando de mi hija, hablando con mi hijo, hablando con Marisol (Gálvez, su expareja), y yo sí tengo códigos, porque yo también podría hablar de los problemas que tú tienes con tu hijo (...) eres un poco hombre", disparó antes de abandonar abruptamente el contacto, dejando a la periodista sola y al estudio en shock.



Mientras tanto, desde el set, Rodríguez solo atinó a responder con ironía, sin perder la compostura frente al torbellino mediático que se acababa de desatar: "Que eres bueno para el show Mauricio...".

