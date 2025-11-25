Mauricio Israel destapó la verdadera raíz del escándalo: explicó por qué enfrentó a JC Rodríguez en Primer Plano

El pasado domingo la farándula chilena vivió uno de los momento mas tensos del año. Un cara a cara incendiario entre Mauricio Israel y Julio César Rodríguez en Primer Plano, justo en medio de la polémica entrevista al hijo oculto del periodista, Alexander Israel.

Mientras el joven relataba años de abandono, precariedad y ausencia total de su padre, Mauricio explotó en vivo, apuntando directamente al animador del programa.

“Bajé especialmente para hablar contigo, Julio César, para preguntarte cuál es tu problema conmigo, ¿hasta cuándo me vas a seguir haciendo daño? Llevas tres programas completos pagándole a familiares míos para que me vengan a destruir…”, lanzó sin filtro.

Luego, la arremetida siguió subiendo de tono: “Metiste a mi hijo, metiste a mi hija, le diste tribuna a Marisol Gálvez, les entregué antecedentes, no fuiste capaz de decir absolutamente nada. Me quitaste ya mis auspiciadores, ya perdí mi trabajo en la radio. Tú no tienes códigos de periodista. Tú te limpias la boca hablando con mi hija, con mi hijo, con Marisol”, reclamó, cerrando su descarga calificando a JC como “un poco hombre”.

Más tarde, en conversación con Andrés Caniulef en Tevex, el “Rabino”, como lo bautizó en vida el recordado Bonvallet, continuó desahogándose y explicó la razón de su fuerte enojo.

“Hay una serie de cosas”, aseguró, refiriéndose a los antecedentes que detonaron su molestia, incluyendo la exposición de sus hijos y de Marisol Gálvez, quien —según él— “mintió de una manera impresionante”. También rechazó haberla perjudicado económicamente o haberla llevado a perder una casa, como se insinuó en pantalla.

Israel agregó que en el capítulo donde Marisol fue invitada, incluso su familia terminó injustamente involucrada. Afirmó que él y su círculo cercano no pueden acercarse a Sara por diversas razones que, según él, el programa ignoró deliberadamente.

Y por si no fuera suficiente, volvió a apuntar a Julio César, destacando su rol dentro de CHV: “Tengo al frente mío al director de programación del canal. Una persona que yo no sé qué problema tiene conmigo. Nunca me han llamado para pedirme mi punto de vista. Por qué cuando me llama un panelista y les entrego información no la usan. Por qué llevar a una persona a destruirme gratuitamente. Por qué abusar de la emoción de los niños”.

Respecto a la aparición de su hijo Alexander, fue categórico al cuestionar su presencia en pantalla, asegurando que se nota que es “un muchacho influenciable”, cerró.

PURANOTICIA