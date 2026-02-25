Matteo Bocelli y Skarleth Labra se coronan como Rey y Reina de Viña 2026

Después de una maratónica jornada de votación, finalmente, poco antes de las 21:00 horas de este miércoles, se conoció el resultado que definió a los nuevos monarcas de Viña 2026.

Recordemos que este martes se realizó un primer filtro con 20 candidatos —10 para reina y 10 para rey— antes de que comenzara la votación que se extendió hasta las 20:00 horas.

El veredicto generó sorpresa y polémica: Matteo Bocelli se coronó rey tras liderar cómodamente la votación, que estuvo en manos de los periodistas acreditados del certamen. En tanto, la exchica reality Skarleth Labra se quedó con la corona femenina, tras una intensa y reñida disputa voto a voto con la animadora del Festival, Karen Doggenweiler.

PURANOTICIA