Matt Damon cuestiona a Netflix: acción inmediata y tramas repetidas para espectadores distraídos

Matt Damon lanzó una crítica directa a las nuevas exigencias creativas de Netflix y a cómo los hábitos de consumo actuales están modificando la forma de escribir y producir cine. El actor sostuvo que la plataforma solicita cambios específicos en los guiones, como repetir la trama varias veces en los diálogos y concentrar escenas de alto impacto desde los primeros minutos, con el objetivo de retener a una audiencia cada vez más distraída.

Las declaraciones surgieron durante la participación de Damon junto a Ben Affleck en el podcast Joe Rogan Experience, donde ambos conversaron sobre los cambios en los criterios de producción audiovisual en el contexto del consumo doméstico. Según explicó Damon, Netflix parte de la premisa de que muchos espectadores no prestan atención de manera continua. “La gente está en sus teléfonos mientras ve la película”, afirmó.

El actor, que acaba de estrenar en la plataforma El botín junto a Affleck, comparó esta lógica con la estructura clásica del cine de acción. Tradicionalmente, señaló, las grandes producciones reservaban la mayor parte del presupuesto y la espectacularidad para el clímax final. Hoy, en cambio, Netflix exige una escena potente en los primeros cinco minutos. “Ahora dicen: ‘¿Podemos meter algo impactante al comienzo? Queremos que la gente se quede'”, relató.

Ben Affleck aportó una mirada complementaria y señaló que no todas las producciones de Netflix siguen esa fórmula, citando la serie Adolescencia (2024), que —según su visión— prescinde de escenas impactantes tempranas y de la reiteración constante de la trama. “No hizo nada de eso y es genial. Es oscura, trágica e intensa. Hay silencios largos y tomas sostenidas”, destacó el actor y director.

Damon coincidió en que existen excepciones, pero remarcó que son poco frecuentes dentro del catálogo. Para él, la mayoría de los títulos están diseñados para no perder al espectador en ningún momento, aun cuando eso implique simplificar o reiterar el relato.

