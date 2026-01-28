Matinal de Canal 13 cayó en videos falsos creados con IA

Un insólito error protagonizó el matinal Tu día de Canal 13, luego de que se emitieran videos generados con Inteligencia Artificial como si correspondieran a reales “nevazones históricas en Rusia”.

El hecho ocurrió cerca de las 08:15 horas, mientras la meteoróloga Michelle Adam comentaba las olas de frío en el hemisferio norte. En pantalla se mostraban imágenes de edificios cubiertos de nieve y una escena especialmente llamativa: una especie de tobogán de nieve entre dos torres, donde personas se deslizaban como si fuera una pista de esquí. Sin embargo, las secuencias no eran reales.

Pese a que la información sobre las nevadas en la península de Kamchatka era correcta, los registros visuales correspondían a contenido creado con IA. Incluso la propia Adam comentó al aire que algunas imágenes parecían difíciles de creer, sin advertir que eran falsas.

Consultado por el error, Canal 13 no entregó declaraciones. Los videos, en tanto, se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Alejandro Bernardini, experto en Inteligencia Artificial e investigador del Centro de Ciencia y Vida de la Universidad San Sebastián, explicó a Las Últimas Noticias que este tipo de material es “difícil de detectar cuando está bien hecho” y que “cualquiera puede caer fácilmente”. Además, advirtió que lo más preocupante es que medios tradicionales difundan este tipo de contenidos, ya que generan mayor confianza en la audiencia.

(Imagen: Las Últimas Noticias)

PURANOTICIA