Matías Oviedo declaró ante Carabineros en pijama por conflicto entre Américo y Yamila Reyna

Nuevos antecedentes salieron a la luz sobre el quiebre entre Yamila Reyna y Américo, esta vez con un nombre inesperado en la trama: el actor Matías Oviedo. El episodio habría ocurrido en Empedrado, Región del Maule, y sumó un capítulo que incluyó la presencia de Carabineros y declaraciones policiales.

Todo se remonta a la visita del cantante a la zona para realizar un show. Según se reveló en el matinal de CHV, la madrugada previa a la presentación estuvo marcada por gritos y tensión en el hostal La Montaña, donde se hospedaba el equipo.

De acuerdo con un testigo que pidió mantener su identidad en reserva, en el recinto se produjo una fuerte discusión entre el intérprete y la comediante. Según el relato, Yamila le pedía reiteradamente que se calmara, mientras los gritos podían oírse desde otras habitaciones.

En una pieza contigua se encontraba Matías Oviedo, quien habría sido testigo indirecto del altercado. Debido a que estaba en el lugar al momento de los hechos, el actor debió prestar declaración ante Carabineros. “Le habrían tomado declaraciones a Matías Oviedo en pijama”, aseguró la fuente anónima en el programa.

Uno de los puntos más delicados del testimonio apunta a que sí habría existido un episodio de violencia física, aunque no contra Yamila. Según el mismo relato, “Américo le habría pegado a uno de su staff en el hostal La Montaña en la madrugada. Llegaron los carabineros, por poco se lo llevan”, afirmaron en el espacio televisivo.

Hasta ahora no existe una declaración oficial del cantante respecto de estos antecedentes. Sin embargo, el testimonio confirma la presencia policial en el lugar y describe una situación que estuvo cerca de escalar aún más. La tensión, incluso, habría continuado al día siguiente, ya que “en la tarde previa al show, Yamila lo mandó a la mierda”, según el mismo testigo.

PURANOTICIA