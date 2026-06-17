«Más de una Razón»: Mario Guerrero estrena canción sobre aquello que muchas parejas sienten, pero no se atreven a decir

El amor es un concepto que jamás dejará de ser importante y en la música popular se consolida cada vez como un sello que, más allá de las vivencias personales, se retratan como historias que nadie puede evitar.

De esta forma, Mario Guerrero continúa consolidando su estilo dentro de la música popular romántica, con su nueva canción «Más de una Razón», su nuevo single disponible desde este viernes 12 de junio en plataformas digitales y radios del país.

Con una letra honesta y profundamente emocional, el tema retrata el desgaste silencioso de una relación que poco a poco comienza a apagarse. La canción habla de esas parejas que, aun sintiendo amor, entienden que seguir juntos solo terminará haciéndoles más daño.

Frases como “nuestras espaldas son las que se hablan en la cama” y “poco a poco y en silencio el amor se nos fue”, convierten la canción del popular y gran referente romántico de la canción en una historia cercana, melancólica y fácil de identificar para quienes han vivido una separación marcada por el cariño, los recuerdos y las preguntas sin respuesta.

"Esta canción es realidad. Siempre cuando escribo busco que el público se sienta una historia que vivió o bien que la está viviendo. Mi música es un canal para muchos que no se atreven a decir y que encuentran en las canciones una compañía. Estoy cada vez siendo más claro, sin tantos adornos a la hora de escribir, soy un contador de historias terrenales. Me gusta cómo he ido creciendo y mezclando los sonidos que me gustan, con letras que toquen corazones", dice el artista.

A través de una letra cercana y una interpretación llena de sentimiento, «Más de una Razón» vuelve a mostrar el lado más romántico y popular de Mario Guerrero, logrando un trabajo cercano, melancólico y profundamente emocional, ideal para playlists de balada romántica, música popular latina y canciones de desamor.

Este nuevo lanzamiento reafirma a Guerrero como una de las voces más reconocidas, vigentes y queridas de la música romántica popular, manteniendo intacta la cercanía y emoción que lo conectan con su público. «Más de una Razón», es lo nuevo de Guerrero y está disponible en plataformas y en el canal de YouTube oficial del artista.

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