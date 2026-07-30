¡El reencuentro más esperado! La Oreja de Van Gogh regresa a Chile en 2027 con Amaia Montero

La Oreja de Van Gogh confirmó su regreso a los escenarios chilenos con un concierto programado para marzo de 2027, en el marco de su exitoso “Tantas Cosas que Contar Tour”, gira que marca un momento histórico para la agrupación debido al regreso de su vocalista original, Amaia Montero, tras 18 años alejada de la banda.

El esperado reencuentro se concretará el viernes 26 de marzo de 2027 en el Movistar Arena, en lo que será el primer show de Amaia Montero junto al grupo en Chile desde su recordada presentación en el Festival de Viña del Mar en febrero de 2007.

El concierto, además, se realizará en el contexto de la celebración de los 30 años de trayectoria de una de las bandas más importantes del pop en español.

Sobre su regreso a los escenarios junto a la formación clásica de La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero expresó:

"Volver al local de ensayo, encender el micrófono y sentir viva la magia de nuestras canciones me hizo infinitamente feliz".

La gira, cuyo nombre homenajea la canción del mismo nombre incluida en el álbum “El viaje de Copperpot” (2000), comenzó el pasado 9 de mayo en Bilbao, España.

Tras una primera etapa por Europa con localidades agotadas, la banda anunció su llegada a Latinoamérica, con presentaciones confirmadas en Argentina, Perú, Colombia, Uruguay, Ecuador y Chile.

A través de un comunicado, el grupo expresó su entusiasmo por volver a encontrarse con sus seguidores de la región:

“Ahora mismo estamos recorriendo España en una gira que, para nosotros, es literalmente un sueño hecho realidad. Las canciones de siempre suenan más fuertes que nunca, pero el sueño no sería completo, por supuesto, sin Latinoamérica (…) Estamos muy, pero que muy, felices de volver a cantar con vosotros una noche más. Os esperamos con el corazón abierto”.

El espectáculo promete un recorrido por los grandes éxitos que marcaron a distintas generaciones, incluyendo canciones como "Cuídate", "La Playa", "Rosas", "Puedes contar conmigo" y "20 de enero".

VENTA DE ENTRADAS

Las entradas para el concierto de La Oreja de Van Gogh en Chile estarán disponibles a través del sistema PuntoTicket y tendrán dos etapas de venta.

La preventa exclusiva para clientes Banco Falabella comenzará el martes 4 de agosto a las 11:00 horas, con un 20% de descuento pagando con tarjetas de débito o CMR Mastercard del banco.

Esta modalidad estará vigente hasta el jueves 6 de agosto a las 11:00 horas o hasta agotar el stock disponible de 2.117 entradas promocionales, con un máximo de 4 tickets por persona.

Posteriormente, la venta general iniciará el jueves 6 de agosto a las 11:01 horas, abierta para todo público, con un límite de 6 entradas por transacción.

Los valores de los tickets, incluyendo el cargo por servicio, irán desde $47.100 en las ubicaciones más económicas hasta $294.375 en los sectores principales del recinto.

PURANOTICIA