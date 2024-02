Marvel Studios presenta al elenco de la película de Los Cuatro Fantásticos: Pedro Pascal encabeza el cast

Marvel Studios entregó un regalo para todos sus fans, por la conmemoración del 14 de febrero, y es que, durante esta jornada, se reveló el cast para la nueva película de Los Cuatro Fantásticos.

A través de la red social “X” (ex Twitter), y a través de un dibujo al estilo vintage, se reveló a los cuatro actores, quienes darán vida a los miembros de la “primera familia” de la compañía de comics.

El actor nacional Pedro Pascal (The Last of Us, Game of Thrones) interpretará a Reed Richards/Mr. Fantástico, el líder del equipo, Vanessa Kirby (Misión Imposible) será Sue Storm/Mujer Invisible, Ebon Moss-Bachrach (The Bear) en el papel de Ben Grimes/La Mole, y Joseph Quinn (Stranger Things) dará vida a Johnny Storm/Antorcha humana.

Por otra parte, los más fanáticos habrán notado que el estilo vintage del dibujo, también podría ser indicativo de un rumor que había empezado a circular por redes sociales, y es que la cinta podría tener lugar en el pasado, incluso antes de la primera película de Capitán América.

La película de Los Cuatro Fantásticos tiene fecha de estreno para el día 25 de julio de 2025 y será dirigida por Matt Shakman, que ha trabajado en series como Wandavision y Game of Thrones.



