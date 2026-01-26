¿Marvel despidió a Mark Ruffalo? La verdad detrás del rumor que explotó en redes

Mark Ruffalo volvió a quedar en el centro de la conversación pública tras su discurso en los Globos de Oro 2026. Su postura crítica hacia Donald Trump —a quien calificó como “el peor presidente en la historia del país”— y su rechazo a la agresión militar y a las políticas migratorias encendieron nuevamente la polémica en redes sociales.

En cuestión de horas, comenzaron a circular rumores que aseguraban que Disney y Marvel Studios habían decidido despedir al actor, generando alarma entre los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y especulaciones sobre el futuro de Hulk.

Hasta el momento, no existe ningún comunicado oficial de Disney, Marvel Studios ni de medios especializados confiables que respalde la supuesta salida de Mark Ruffalo del UCM.

Ruffalo es conocido por su activismo político y social. Ha manifestado su apoyo a la causa palestina, su rechazo al ICE y su crítica constante a políticas migratorias y militares de Estados Unidos. Durante los Globos de Oro, incluso portó pines con mensajes como “ICE OUT”, lo que volvió a colocarlo en la mira.

Su relación con el estudio, hasta ahora, permanece intacta. Los rumores responden más a la polarización política que a hechos comprobables.

