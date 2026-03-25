Martín Cárcamo se la juega con “El desestrece”: el ambicioso y riesgoso regreso del humor al prime

Canal 13 decidió jugársela con todo para revivir el humor en el horario estelar, pero no sin generar ruido: Martín Cárcamo fue confirmado como el rostro que liderará “El desestrece”, un nuevo espacio que promete risa.

El animador toma las riendas de este proyecto que busca mezclar comedia en vivo con contingencia, en un intento por actualizar un género que hace rato viene tambaleando en la pantalla chica.

Pero Cárcamo no llega solo. El programa suma nombres conocidos del circuito humorístico, como Luis Slimming y el equipo de “El sentido del humor”, compuesto por Marcelo "Coronel" Valverde y Héctor Romero, en una combinación que intenta conectar con audiencias más jóvenes sin perder el sello televisivo tradicional.

A este grupo se integran también Pamela Leiva, Fran Medina y Karol Blum, quienes aportarán distintas miradas al humor nacional, en un elenco que busca diversidad aunque habrá que ver si logra convencer más allá del papel.

El proyecto, además, marca un reencuentro entre Cárcamo y Slimming, recordando su trabajo conjunto en “Vértigo”, donde el comediante ya tenía un rol creativo. Una dupla que ahora vuelve a escena, pero con un desafío mucho mayor: hacer reír en tiempos donde el público es más exigente que nunca.

“El desestrece” irá completamente en vivo —otro riesgo no menor— y ya tiene fecha para ponerse a prueba frente a la audiencia: debutará el domingo 5 de abril, justo después de “Teletrece central”, en pleno prime de Canal 13.

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