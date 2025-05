Marlen Olivari y su inesperado ingreso a Mundos Opuestos: “Es la locura más grande que he hecho en mi vida”

A sus 50 años, la ex show woman, Marlen Olivari, decidió entrar a la nueva edición del reality de Canal 13, Mundos Opuestos. Bajo esta línea, algunos medios faranduleros aseguran que sería la mejor pagada de la historia de los realities.

Esta semana, los participantes viajaron a las afueras de Lima, Perú, a encerrarse en el lugar, el cual será el mismo donde se grabó Tierra Brava, Ganar o Servir, y Palabra de Honor.

La exintegrante de Morandé con Compañía, en una entrevista con LUN, reveló qué lleva en su maleta. Entre diversas prendas de vestir, la mujer de 50 años aseguró llevar distintos amuletos.

Además, confesó que “es la locura más grande que he hecho en mi vida”, tras ingresar al reality.

“He hecho cosas locas, pero ésta es la más loca de todas. Me lo habían ofrecido varias veces, pero después de treinta y dos años de trayectoria, y tantas cosas que ya he hecho en mi carrera, me faltaba llegar a un acuerdo real con un reality. Aparte que mi hijo está más grande y eso es muy importante”, agregó.

AMULETOS DE LA SUERTE

La exmodelo especificó que lleva cuatro pulseras, y que cada una tiene un significado y misión en concreto.

Dos de estas son de perlas de colores, que se las regaló su marido, Luciano Marocchino.

La otra, especificó que es de color rojo, dada por su único hijo, Lorenzo.

La última, es de plata, entregada por su madre, Isabel Mayer.

Tal como explicó, todas fueron regalos de sus seres queridos, y el objetivo de estos accesorios es para eliminar las "malas vibras".

Por otro lado, Olivari también se llevó dos colgantes, un crucifijo y un nudo de bruja para evitar el mal de ojo.

“Soy una mujer de harta fe”, expresó Marlen.

“Me sé hartos rezos, no tengo problema. Si me ven rezar, y me escuchan rezar, no piensen que estoy loca”, detalló. “Soy súper católica, agradezco y digo fortaleza, fortaleza, fortaleza. Diosito está conmigo siempre”, agregó.

Al ser preguntada qué pasaría si le quitan los amuletos dentro del encierro, señaló que: “yo estoy protegida por la divinidad. Además, soy un buen ser humano”.

PURANOTICIA