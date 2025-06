Marlen Olivari tras ser nominada en «Mundos Opuestos»: "Uno se empieza a acostumbrar"

La viñamarina Marlen Olivari se convirtió, por decisión de sus compañeros, en la tercera nominada del reality de Canal 13, «Mundos Opuestos».

Fueron seis los compañeros de encierro de la show-woman que votaron por ella: Yuhui Lee, Princeso, Thammy Palma, Yoan Curtis, Alan Didier y Flor Vigna.

De esta manera, la ex integrante de «Morandé con Compañía» quedó en riesgo de tener que dejar la competencia que se graba en el país vecino de Perú.

"Ya no me importa. Claramente uno viene a competir, esto es un juego y me siento preparada", señaló ante sus pares, visiblemente afectada.

También sostuvo que "soy bastante más grande que todos compañeros, pero estoy preparada siempre para lo que venga, no tengo miedo".

Acerca de los votos en su contra, Marlen Olivari comentó en el programa que "uno ya se empieza a acostumbrar: o es Princeso o soy yo los que siempre están en mente. Ellos lo decidieron de esta manera y no hay nada más que hacer".

Cabe hacer presente que la mayoría de los argumentos para votar contra ella fue que su rendimiento en la competencia por equipos no fue el mejor.

PURANOTICIA