"Son tan barsas": Camila Recabarren estalla tras recibir insólita propuesta para sumarse gratis a nuevo reality

Camila Recabarren volvió a generar repercusiones en redes sociales luego de revelar una fallida negociación con la producción de la nueva temporada de "Volverías con tu ex?". Aunque actualmente se encuentra alejada de la televisión y radicada en el norte del país, la modelo fue contactada vía WhatsApp para realizar una aparición especial en el programa, propuesta que rechazó al enterarse de que no recibiría remuneración.

Según mostró la propia ex Miss Chile, la producción buscaba que participara de manera remota en una dinámica del espacio de telerrealidad. En el mensaje compartido por Recabarren, desde el programa le señalaron:

"Estamos organizando una actividad en la que queríamos que los protagonistas de Volverías 1 pudieran enviarnos unas preguntitas para los participantes que quedan".

La respuesta de la influencer fue inmediata y dejó en claro su postura frente a la propuesta.

"Si me pagan, obvio. Si no, paso".

Tras esa respuesta, el equipo del programa dio por terminadas las conversaciones, argumentando que no existía presupuesto para esa participación.

"Pucha reina, no pagan por esto. Pero gracias por responderme".

La situación no cayó bien a Recabarren, quien decidió compartir la conversación en sus historias de Instagram y lanzó una dura crítica contra la producción del programa.

"Son tan barsas estos qls", escribió sobre la captura de pantalla, agregando posteriormente la frase "perdiendo la cabeza".

Cabe recordar que Camila Recabarren fue una de las participantes más recordadas de la primera edición de "Volverías con tu ex?", donde ingresó junto a su expareja Alberto "Tatón" Púrpura. Si bien en los últimos años sus apariciones en televisión han sido esporádicas —siendo "Ganar o Servir" una de las más recientes—, la modelo dejó en evidencia que no está dispuesta a participar en proyectos televisivos sin recibir una compensación económica.

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