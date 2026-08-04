Cierre en tribunales: Marité Matus pide disculpas privadas a Camilo Huerta para sellar querella por injurias

Un inesperado giro tuvo la disputa judicial entre Marité Matus y Camilo Huerta. La expareja puso fin a la querella por injurias y calumnias presentada por el personal trainer, luego de alcanzar un acuerdo económico y privado durante una audiencia realizada en tribunales.

La acción legal se originó tras las declaraciones públicas de Matus luego del quiebre matrimonial, en las que acusó a Huerta de infidelidades y de sostener económicamente el hogar. Sin embargo, el aspecto que motivó la querella fue la difusión de supuestos antecedentes penales del exdeportista y la incorporación de chats en la causa civil.

La resolución del conflicto se produjo luego de una sugerencia del magistrado que encabezó la audiencia. Según reveló la periodista Cecilia Gutiérrez en el programa ¡Hay que decirlo!, la advertencia del juez fue clave para que la empresaria decidiera ofrecer disculpas.

''El magistrado le dice: "¿usted está segura?, porque esto significa que vamos a ir a un juicio, y en ese juicio usted puede resultar culpable y eso va a significar una sanción, papeles manchados". Ahí ella lo conversa con su abogado y accede a ofrecer las disculpas privadas''.

Tras las especulaciones surgidas por el acuerdo, Marité Matus utilizó sus redes sociales para aclarar el alcance del pacto y enfatizar que no se retractó de todas las acusaciones realizadas contra su expareja.

''Ofrecí disculpas privadas únicamente por una afirmación puntual: cuando señalé que él tenía antecedentes por drogas. Por esa razón entendí, equivocadamente, que tenía antecedentes. Reconozco ese error y por ese único punto presenté mis disculpas'', explicó la empresaria.

Asimismo, aseguró que aceptar el acuerdo también respondió a una decisión para evitar un eventual perjuicio económico.

''Acepté esa alternativa considerando que la querella incluía una solicitud de compensación económica. Respecto de todo lo demás, no hubo rectificación ni modificación alguna''.

Con la aceptación de las disculpas por parte de Camilo Huerta, la querella penal quedó definitivamente concluida. Sin embargo, el conflicto judicial entre ambos aún no termina, ya que la demanda por divorcio culposo presentada por Marité Matus continúa en tramitación y enfrentará a la expareja nuevamente en tribunales durante las próximas semanas.

PURANOTICIA