Marlen Olivari rompe el silencio tras supuesta separación con Luciano Marocchino: “Han inventado un montón de cosas”

Marlen Olivari decidió ponerle freno a la ola de rumores que la daban por separada de Luciano Marocchino. Y lo hizo a su estilo, calificando las supuestas “exclusivas” de programas como Plan Perfecto y Zona de Estrellas como “una mentira” rotunda.

En su habitual tono sin filtro, Olivari disparó: "Nunca me he divorciado, ni me he separado de Luciano, ni tampoco le he tenido que perdonar nada, porque no me ha hecho nada. Han inventado un montón de cosas toda la semana, que me he tenido que bancar. La verdad es que es todo mentira".



Durante un contacto con el programa satélite de Mundos Opuestos, la ex “chica Morandé” redobló la apuesta, dejando claro que no hay ningún drama amoroso.

"Con Luciano estamos juntos desde el primer día que nos conocimos, que fue hace 16 años (...) nunca nos hemos distanciado, todo eso lo inventaron en la tele".



El supuesto quiebre —que varios panelistas ya daban casi por confirmado— apuntaba a que Marocchino habría conocido a una mujer 40 años menor en una fiesta familiar, justo mientras Olivari estaba en Perú participando en Mundos Opuestos.

