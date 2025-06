Marlen Olivari relata impactante episodio de acoso que vivió en sus años de fama: "Me quería morir"

En una profunda conversación con Valentina en Mundos Opuestos, Marlen Olivari se sinceró y compartió una situación bastante angustiante.

Tras ser preguntada por las complicaciones que enfrentó en su época de fama, la exshow woman habló sobre el acoso que sufrió.

“En mi época no había redes sociales, pero sí programas de farándula que me esperaban afuera de mi casa, hasta dormían ahí”, expresó la exMorandé.

Bajo esta línea, Olivari contó una situación impactante sobre unos mensajes que recibía mientras se encontraba en su propia casa.

“Recuerdo estar regando plantitas en mi terraza y me llega un SMS diciendo ‘Qué linda te ves regando con tu polera roja’. Te juro que me empezaron a saltar las lágrimas, me dio un miedo… además vivía sola”, confesó.

Luego, Marlen, quien se notaba afectada mientras hablaba del tema, reveló que el acoso siguió, y recordó que incluso la seguían cuando salía de su hogar.

“Iba camino a Viña y me llega otro mensaje: ‘¿Puedes parar un poco más adelante? Me quiero despedir de ti antes que te vayas’. ¿Cómo sabía que me iba a Viña? Me quería morir”.

Tras ver este mensaje, Marlen confesó que inmediatamente hizo una denuncia, mientras realizaba su viaje a la Quinta Región.

“Aceleré, paso el peaje y me bajo en una comisaría, hice la denuncia. De ahí en adelante nunca más supe nada”, cerró Olivari.

PURANOTICIA