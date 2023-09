Marlen Olivari por movimiento feminista: “Está compuesto por comunistas”

La showoman Marlen Olivari fue una de las más recientes invitadas al estelar de Canal 13 “El Purgatorio”, donde se enfrentó para conseguir un lugar en el cielo contra la abogada Helhue Sukni.

En la sección “El muro de los lamentos” del programa conducido por Ignacio Gutiérrez, la ex integrante de “Morandé con Compañía” se vio enfrentada a sus anteriores dichos sobre el feminismo.

“Creo que todo este movimiento sólo ha logrado denigrar la imagen de la mujer porque han destruido la familia. El movimiento feminista no apoya a todas las mujeres, como a las mujeres Carabineros, porque está compuesto por comunistas”, sostuvo.

“¿Cómo no van haber feministas que sean de derecha o de centro? ¿O de izquierda no tan radical?”, le rebatió Helhue, a lo que Olivari expresó que “feministas son todas estas mujeres que están en las protestas. Yo respeto los movimientos, pero a mí no me digan que cuando están en la calle con la cola de caballo, ¿encuentran que eso está bonito? Eso a mí no me representa”.

“La base de ser feminista es una mujer que lucha porque, una como mujer, salga adelante sin depender de nadie y que nos valoren”, sostuvo la abogada, añadiendo una experiencia personal. “Yo estudié derecho hace 30 años atrás. A mí un día un profesor me dijo: ‘¿Qué estás haciendo acá paisana? Anda a hacer rellenos’, te juro por Dios que dijo eso mi profesor”, concluyó.

