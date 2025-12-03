Marlen Olivari explota contra los rumores de separación y defiende su matrimonio: “Me duele”

En las últimas semanas, Marlen Olivari se ha visto envuelta en una ola de rumores que aseguraban su separación de Luciano Marocchino, su esposo italiano con quien lleva más de una década de matrimonio. La showwoman, sin embargo, ha salido al paso reiteradamente para desmentir las especulaciones, calificándolas de completamente falsas.

Ahora, durante su participación en Hay Que Decirlo de Canal 13, Olivari volvió a referirse al tema y reafirmó que su matrimonio sigue intacto. Pero aprovechó la exposición mediática para confesar que lo que más le duele no son los rumores en sí, sino que lleguen a oídos de su hijo.

"Lo que no me hace gracia es que mi hijo chiquitito esté viendo en la tele tanta tontera que hablan, que hay una amante, una mujer a que le arrienda un departamento y que le compraron un auto, que la invitan a Italia... Eso me duele, que mi hijito esté viendo estas cosas", aseguró la ex Mundos Opuestos, dejando ver su molestia frente a los trascendidos que, según ella, no tienen ningún fundamento.

Hace algunos días, en entrevista con Página 7, Olivari había sido igual de contundente: su relación con el padre de su hijo, con quien lleva 16 años, no atraviesa ninguna crisis ni distanciamiento.

"Nunca me he divorciado, ni me he separado de Luciano, ni tampoco le he tenido que perdonar nada, porque no me ha hecho nada. Han inventado un montón de cosas toda la semana, que me he tenido que bancar. La verdad es que es todo mentira", concluyó, dejando en claro que está cansada de las falsas historias que circulan sobre su vida privada.

