Marlen Olivari desata polémica por dichos contra Naya Fácil y termina pidiendo disculpas públicas: "Ojo con la soberbia"

Marlen Olivari dejó la grande en la farándula luego de lanzar duros dardos contra Naya Fácil en el programa Hay que decirlo. La exfigura de Morandé con Compañía puso en la mira a ciertos influencers y su protagonismo mediático mientras colaboran con los damnificados por los incendios, abriendo un debate que rápidamente se volvió incendiario.

En pantalla, Olivari cuestionó sin filtro la necesidad de exhibir la ayuda solidaria y lanzó una advertencia que muchos leyeron como una crítica directa a la influencer.

"Ojo con la soberbia, con hiperventilarse con este tema... Yo hice una importante donación a bomberos, pero por cuenta corriente. Hay mucha gente que dona calladita. Entonces, no porque tú sales más en la tele, regalando cosas, eres más importante que otros", señaló.

Pero eso no fue todo. Marlen también mencionó episodios pasados para reforzar su punto, asegurando que ella ha colaborado antes sin cámaras ni aplausos de por medio.

"Cuando fue el incendio de Viña del Mar, que afectó también a Villa Alemana, Quilpué, yo me conseguí hartas casas y todo, pero yo no andaba diciendo 'oye, pero por qué tú no regalaste una casa y por qué tú tampoco'", comentó.

Disculpas públicas

Como era de esperarse, las redes sociales explotaron y las críticas no tardaron en caerle encima. Ante la avalancha de reacciones, Marlen Olivari dio un paso atrás y salió a bajar el tono. A través de un video publicado en Instagram, decidió ofrecer disculpas públicas y admitir que sus palabras no fueron las más acertadas.

"Me han atacado un montón, me han dicho de todo", comenzó diciendo. Luego añadió: "Quiero pedirles disculpas si es que dije algo de Naya o le dije algo que no debía, tal vez me expresé mal".

La exmodelo intentó despejar cualquier duda sobre sus intenciones y aseguró que jamás buscó desmerecer a la influencer ni su trabajo solidario.

"Mi intención nunca ha sido atacarla de ninguna manera, porque sé el trabajo que ella ha hecho, sé lo que cuesta conseguirse las cosas, sé lo que cuesta ayudar a los demás y de verdad, créanme, que valoro y no solamente a Naya, admiro a todos los influencers, a todas las personas que están ayudando", expresó Olivari.

Incluso fue más allá y destacó el rol que han cumplido Naya Fácil y otros creadores de contenido en estas emergencias.

"Han hecho un trabajo increíble, mejor que el Gobierno y mejor que ninguna otra persona", afirmó.

Para cerrar, Olivari optó por un mensaje directo y sin vueltas, buscando poner punto final a la polémica que ella misma desató: "Quiero pedirles disculpas, a lo mejor dije algo que fue ofensivo, que fue mal interpretado y debo decirles sorry, de verdad discúlpenme, no fue mi intención".

