¿Marketing extremo o vandalismo? Sydney Sweeney desata polémica en Hollywood

La carrera de Sydney Sweeney parecía retomar impulso tras el éxito de La empleada, pero una arriesgada estrategia publicitaria volvió a colocarla en el centro de la controversia. La actriz es señalada por presunto vandalismo al letrero de Hollywood, uno de los monumentos más protegidos de Los Ángeles.

Durante la madrugada, imágenes y videos mostraron a Sweeney, y a su equipo, subidos al famoso letrero, donde colgaron un brasier en la letra “H” para promocionar su nueva colaboración de moda. La escena generó indignación inmediata en redes sociales, donde muchos cuestionaron si se trataba de un acto ilegal.

Aunque no hubo daños ni pintura, pronto se confirmó que todo fue un montaje publicitario cuidadosamente producido para lanzar su nueva línea de lencería. La idea: usar la rebeldía y el impacto visual como gancho de marketing.

Sweeney lanzó junto a la marca Frankies Bikinis la colección Syd’s Little Game, que incluye trajes de baño y lencería de estética femenina, sexy y con guiños retro. Encajes, bordados florales y cortes favorecedores definen la propuesta, que busca equilibrar lo tierno con lo atrevido, un sello de la imagen pública de la actriz. El proyecto cuenta, además, con inversión de Jeff Bezos, lo que sugiere una campaña de alto presupuesto.

Según reveló TMZ, la producción tenía permiso de FilmLA para grabar el letrero, pero no para escalarlo ni intervenirlo. La Cámara de Comercio de Hollywood, envió un correo advirtiendo que no se solicitó autorización para usar su imagen con fines comerciales, lo que podría derivar en sanciones.

“El permiso para filmar no incluye tocar el letrero. Para eso se requiere autorización previa”, aclararon desde la Cámara.

Tras el rodaje, el equipo retiró la mayoría de los sujetadores, aunque algunos habrían quedado colgados temporalmente. Hasta ahora, no se han hecho declaraciones oficiales.

PURANOTICIA