Mark Ruffalo y John Malkovich visitarán nuestro país para grabar la nueva película de Martin McDonagh

Los reconocidos actores del mundo de Hollywood, Mark Ruffalo y John Malkovich, visitarían nuestro país en el marco del rodaje de una nueva película, llamada "Wild Horse Nine".

Tal como detalla el medio Deadline, ambos serán parte del elenco del nuevo largometraje de Martin McDonagh, quien dirigió "En Brujas" y "Los espíritus de la isla".

En relación al rodaje, este será en Rapa Nui y comenzará en el mes de marzo de este año.

"Wild Horse Nine", también contará con el actor Sam Rockwell, quien volverá a trabajar con McDonagh, luego de haber ganado el Oscar por su papel en "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

Hasta el momento, los detalles de la trama se mantienen en secreto.

PURANOTICIA