Marité Matus demanda a Camilo Huerta y destapan el verdadero motivo de su separación: "Esta relación terminó evidentemente muy mal"

El quiebre entre Marité Matus y Camilo Huerta está lejos de apagarse y ahora la historia sumó un nuevo y explosivo capítulo. La exesposa del exchico reality llevó el conflicto a la justicia.

Según reveló la periodista Cecilia Gutiérrez, Matus decidió demandar a Huerta por un negocio que habrían iniciado juntos, lo que deja en evidencia que el quiebre no solo fue sentimental, sino también económico.

"Ayer me enteré que Marita Matus demandó a Camilo Huerta. Esta relación terminó evidentemente muy mal", señaló Gutiérrez, confirmando que la disputa ya está en manos de abogados.

El conflicto tendría como eje una tienda-dispensario, que actualmente estaría bajo la administración de Camilo. Sin embargo, Marité asegura que toda la inversión salió de su bolsillo, lo que incluiría hasta los detalles más mínimos.

"Lo demandó por una tienda, un dispensario, que él ahora administra, pero ella asegura en la demanda que toda la inversión fue de ella, todo, incluso hasta la lámpara, la ampolleta que se compró en esa tienda es inversión de ella, y él no le ha devuelto ni un peso, según lo que dice esta demanda, de aquella inversión, menos de las ganancias que están teniendo de este negocio", explicó la comunicadora.

Según la periodista, el dinero fue el gran detonante de la ruptura. "Evidentemente fue por un tema económico", afirmó Gutiérrez, echando más leña al fuego sobre el verdadero motivo del término.

Pero lo más fuerte vino después, cuando Cecilia contó que el final del matrimonio fue tan abrupto como impersonal, dejando a Marité completamente devastada.

"Me decían que lo que más le dolió a Marita es que Camilo Huerta terminó la relación por WhatsApp. Cuando empezaron estos problemas económicos, él le mandó un WhatsApp y al otro día se va de la casa y listo, y se acaba la relación", indicó.

Luego de ese mensaje, Matus no perdió tiempo y decidió iniciar los trámites legales para cerrar el capítulo definitivamente.

"Y ahí ella decide inmediatamente hacer el cese de convivencia para iniciar ya pronto los trámites de divorcio", añadió Gutiérrez.

PURANOTICIA