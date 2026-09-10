Marité Matus da vuelta la página y aseguran que encontró el nuevo amor en conocido empresario

La empresaria Marité Matus vuelve a estar en el centro de la atención mediática, luego de que se diera a conocer que habría dejado atrás su bullada separación y proceso de divorcio con Camilo Huerta para darse una nueva oportunidad en el ámbito sentimental.

La información fue entregada por el panelista Martín González en el programa No es lo mismo, de Tevex TV. Según relató el comunicador, Matus estaría buscando mantener la tranquilidad y dejar atrás los conflictos recientes, al mismo tiempo que habría iniciado una nueva relación.

"Me dicen que Marité Matus ya no está ni ahí con seguir peleando con Camilo Huerta, que quiere llevar la fiesta en paz y que ya habría encontrado el amor".

PLANES DE VIAJE

Durante su intervención en el espacio televisivo conducido por Titi García-Huidobro, González entregó nuevos antecedentes sobre este supuesto romance, asegurando que la nueva pareja de Matus sería un empresario conocido en el mundo del espectáculo nacional.

"Dicen que Marité Matus conoció a un conocido empresario de este país, que es de la farándula y que Marité Matus agarraría un avioncito y se iría de viaje con su nueva pareja".

Hasta ahora, el panelista no ha revelado la identidad del empresario que habría conquistado a Matus, por lo que se desconoce quién sería su supuesto nuevo acompañante.

Por su parte, Marité Matus no se ha referido públicamente a estas afirmaciones y ha optado por mantener el hermetismo respecto de su vida sentimental. En sus redes sociales continúa compartiendo principalmente registros de su día a día, mientras su situación legal con Camilo Huerta sigue su curso.

PURANOTICIA