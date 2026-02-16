Mario Velasco revela su nuevo romance y conquista las redes con primera foto oficial

El pasado sábado, mientras todos inundaban las redes con corazones y frases de amor por el Día del Amor, Mario Velasco decidió no quedarse atrás y lanzó su bomba: la primera foto oficial junto a su nueva polola.

En una conversación con LUN, Velasco reveló que lleva en secreto un romance desde 2025 con Javiera Guzmán, productora de DG Medios, de 32 años, a quien conoció gracias a amigos en común.

"La conocí en un restaurante, comiendo con un grupo de amigos en común, en mayo de 2025. Pololeamos desde junio", contó el ex conductor de Zona de Estrellas, dejando en claro que la química fue inmediata.

Pero Velasco no se guardó nada y detalló lo intenso de esta relación: "Hemos disfrutado, hemos viajado unos días a Río de Janeiro, al Valle del Elqui, a Bahía Inglesa. Nos gusta pasear juntos. Ha sido lindo y bien intenso. Igual, claro, ella no trabaja en los medios y tratamos de mantenerlo bajo perfil, pero ayer 14 de febrero subí una fotito juntitos. De hecho es la primera que nos sacamos", confesó con entusiasmo.

El animador no ocultó su felicidad y aseguró estar completamente enamorado y agradecido por el destino que los juntó: "Muy enamorado y feliz. Disfrutándola todos los días (...) Ella me cuida mucho y eso se siente bacán. Me siento muy agradecido y afortunado de tenerla, de que la vida nos cruzara", cerró, dejando a todos sus seguidores suspirando y preguntándose si veremos más imágenes de esta pareja que promete dar que hablar.

