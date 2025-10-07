Mario Velasco no guardó silencio y reveló la razón de por qué renunció a Zona de Estrellas: "Uno va creciendo"

Recordemos que el pasado viernes por la mañana, Mario Velasco comunicó formalmente su decisión de dejar Zona Latina, poniendo fin a su rol como conductor del programa Zona de Estrellas.

La noticia fue revelada horas más tarde por el periodista Pablo Candia a través de su cuenta de Instagram.

Ahora, en una conversación con Las Últimas Noticias, Velasco explicó que su salida fue una determinación personal que venía evaluando hace tiempo, sin que existiera un hecho puntual que la motivara.

“Ya venía en el fondo con esta idea de cerrar el ciclo y ver para adelante qué hay en términos comunicacionales y también habiendo sembrado en otras áreas”, señaló el presentador de televisión.

“Y es la explicación que le di a mi jefe y él lo sabe súper bien, porque cuando tuvimos conversaciones de cómo me sentía en el canal, él sabía que en algún momento estaba muy feliz, pero de repente uno va creciendo, va teniendo distintas inquietudes, te vas proponiendo otras metas, entonces en el fondo fue la explicación y él me entendió al tiro”, agregó Velasco.

Debido a su reciente e inesperada salida, Mario no alcanzó a despedirse del programa en el cual estuvo por casi 10 años. Sin embargo, no descartó que esto pueda ocurrir en las próximas semanas.

“Podía darse perfectamente, pero no lo tengo claro. Y si para mi jefe o para mí es importante hacerlo, por supuesto, no hay ningún problema”, expresó.

Bajo esta misma línea, Mario dijo creer que “Zona de estrellas necesita que se renueve y eso también es parte de los ciclos. No hay polémica”.

Además, el conductor se refirió a sus futuros proyectos, donde mencionó a Kenko, su chocolatería que abrió en enero de este año y que le ha ido bastante bien. De hecho, comentó que abrirá una nueva sucursal en Mall Plaza Los Dominicos y en Providencia.

PURANOTICIA