Marilyn Pérez se despide de Tevex luego de tres meses para integrase a nuevo proyecto en Mega

Marilyn Pérez se despidió en el programa «Cómo estamos hoy!» de Tevex Televisión, ya que desembarcará en Mega.

La periodista se uniría a Francisca García-Huidobro para reactivar el área de entretención del canal, de cara a la cobertura del Festival de Viña del Mar.

La exintegrante de «La Caja de Pandora» se desempeño en el canal de TV abierta durante tres meses.

"Qué emoción. Yo no les quería decir nada, pero es verdad que los abandono. Me voy a Mega y les quiero decir unas palabras antes de irme", dijo la profesional en el espacio.

"Me da una pena enorme dejarlos, pero hay mayor proyección allá. Agradezco de corazón que me hayan recibido tan bien. Nunca me había sentido tan cómoda en un programa... valoro la calidez que me entregaron", agregó.

Respecto a su llegada a la estación privada, aseguró que "es un gran desafío y le voy a poner todo el power. Voy muy motivada".

"Siento que los cambios siempre son bonitos y yo soy una persona a la que le gusta mucho aportar, crear, así que ahí van a ver mi mano en lo que haga", complementó.

"En paralelo estoy preparando mi programa de perritos, así que los voy a invitar", cerró Pérez.

Por su parte, Daniel Valenzuela le manifestó a la comunicadora que "hiciste amigos, lo pasaste bien, y en poco tiempo sembraste cosas lindas en todos nosotros, te recordaremos con mucho cariño".