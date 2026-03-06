Mariela Sotomayor y Adriana Barrientos protagonizan feroz pelea por supuesto video: volaron los insultos

La tensión en la farándula chilena sumó un nuevo round y las protagonistas son Mariela Sotomayor y Adriana Barrientos. Todo estalló después de que la periodista acusara al panel del programa Zona de Estrellas de bromear con un supuesto video privado suyo, algo que desató un cruce de acusaciones.

El conflicto volvió a encenderse luego de la reciente eliminación de Sotomayor en Fiebre de Baile. Tras su salida, la comunicadora apareció en El VAR de Fiebre de Baile, donde recordó una polémica pasada con el panel del espacio de espectáculos.

Allí, Sotomayor lanzó una acusación directa contra quienes integran el programa: “Se sentaron a mentir sobre un supuesto video de mí que habían visto, y hace dos meses atrás, pidieron perdón y dijeron que no lo habían visto”.

Barrientos contraataca sin filtro

Pero la historia no quedó ahí. Mientras el tema se comentaba al aire, Barrientos decidió reaccionar de inmediato y envió un mensaje al influencer Danilo 21, quien se encontraba en el estudio del programa, para responderle directamente a la periodista.

Su respuesta fue dura y no dejó mucho espacio para interpretaciones.

“Que deje de mentir, jamás dijimos que vimos el video, porque hasta hoy pienso que no existe. Que deje de utilizar el programa que le dio de comer para apalancar su flojera”.

Pero Barrientos siguió subiendo el tono y lanzó nuevas críticas contra Sotomayor: “En Zona Latina no puede entrar, porque dejó tirado su trabajo por irresponsable. Que deje de colgarse y que se ponga a trabajar. Floja y arribista y, además, mal agradecida”.

La furiosa respuesta de Mariela Sotomayor

Lejos de quedarse callada, Mariela Sotomayor respondió de inmediato a los dichos de la panelista, asegurando que Barrientos sabría perfectamente lo que ocurrió.

“Si ella está mandando estos mensajes, es porque ella sabe muy bien lo que hizo. Ella fue la persona que puso en mi cabeza las supuestas imágenes que contenían ese supuesto video. Por eso es que ahora está muerta de sust”.

La periodista también dejó claro que una de las acusaciones fue la que más le dolió.

“De todo lo que dijo, lo que más me duele es que me haya tratado a mí de floja. Yo trabajo todo el día, desde muy temprano en la mañana, Adriana Barrientos”.

Incluso aprovechó de defender su trayectoria en televisión.

“Yo soy una periodista que he trabajado en farándula con mucho éxito (...) A mí no me puso ningún director en la televisión, a mí me puso el público (...) Ese es el regalo más grande que recibido en mi carrera, eso lo guardo con orgullo. Ese es mi valor”.

Y cerró el descargo con una frase que deja claro que la pelea está lejos de terminar: “A esta mujer no le permito que me venga a tratar así”.

PURANOTICIA