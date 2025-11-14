Mariela Sotomayor estalla y demanda a Daniela Aránguiz por revelar supuestos videos íntimos

La teleserie entre Mariela Sotomayor y Daniela Aránguiz acaba de pegar un giro explosivo. La disputa, que ya venía cargada de dardos cruzados en Only Fama, ahora subió de tono al punto de que Sotomayor decidió llevar todo a tribunales.

¿El motivo? Las polémicas insinuaciones de Aránguiz sobre supuestos videos íntimos de la periodista, desatando un verdadero incendio en la farándula.

La primicia la soltó Hugo Valencia en Zona de Estrellas, donde contó que se comunicó directamente con Sotomayor. Ella no dejó espacio para interpretaciones y lo autorizó a revelar su postura con una tajante respuesta: "La voy a demandar".

El conflicto se gatilló cuando Aránguiz, fiel a su estilo, pidió en pantalla que dejaran de enviarle presuntos registros privados de Sotomayor, insinuando que existen, y que andan circulando.

Una demanda por amenazas que remece el espectáculo

Según el relato de Hugo Valencia, Mariela Sotomayor le envió un mensaje detallando las razones de su jugada legal. "Basados en lo que ella dijo ayer, junto a mis abogados nos encontramos en condiciones de demandar por el delito de amenazas", expresó la periodista.

El conductor explicó que el punto clave está en la supuesta posesión —y eventual difusión— del material que Aránguiz dice tener.

"Todo por este contenido que Daniela dice tener y que no va a mostrar por los códigos que tiene como mujer y como madre", leyó Valencia, remarcando la gravedad del escenario.

La guerra está declarada, y lo que parecía un conflicto televisivo, ahora amenaza con convertirse en una batalla judicial, que promete dar mucho, pero mucho más que hablar.

