Mariela Sotomayor dispara contra Mario Velasco y lo acusa de supuestas amenazas de un video íntimo: anunció acciones legales

La farándula vuelve a encenderse y esta vez el nombre que queda en el ojo del huracán es el de Mariela Sotomayor. La periodista y panelista de espectáculos denunció una supuesta filtración de un video íntimo que, para muchos, simplemente no existiría.

La bomba estalló luego de las declaraciones de Claudia Schmidt, quien en el programa "Noche de Suerte" aseguró que ese registro jamás habría existido y que todo habría sido parte de una maniobra para "asustar e insegurizar" a Sotomayor.

Lejos de quedarse en silencio, la periodista salió a dar la cara a través de un live en redes sociales, donde se mostró visiblemente afectada: "Nadie se merece algo así". "Ya mucho he llorado, mucho he sufrido y mucho he tenido que aguantar, un millón de injusticias, si ustedes supieran. Aún así yo trabajo honestamente y no me merecía esto. Y nadie se lo merece. Nadie".

Pero el drama no terminó ahí. Sotomayor disparó con nombre y apellido contra Mario Velasco, Pablo Candia y Daniela Aránguiz, a quienes acusó de haber echado leña al fuego del rumor. En el caso de Aránguiz, fue directa y sin filtro, tratándola derechamente de "mentirosa".

Además, reveló tensas conversaciones con Velasco, asegurando que este la habría tratado de loca e incluso insinuado que el supuesto video provenía de cámaras de seguridad.

LAS SUPUESTAS AMENAZAS DE MARIO VELASCO

La polémica subió aún más de tono cuando Mariela Sotomayor tomó contacto con Sergio Rojas en el programa "Que te lo digo", de Zona Latina. Ahí lanzó una acusación aún más grave: Mario Velasco la habría vuelto a amenazar, insistiendo en la existencia del registro.

Según su relato, incluso estarían circulando mensajes que aseguran que ella aparecería en grabaciones captadas al interior de un local nocturno.

Cansada y decidida a no seguir soportando el golpe mediático, Sotomayor cerró su descargo anunciando que está dispuesta a llegar hasta las últimas instancias legales para limpiar su nombre: "No me voy a esconder más", asegurando que cuenta con pruebas y que irá "hasta las últimas consecuencias" para frenar lo que define como una verdadera campaña de hostigamiento y desinformación.

