Mariela Sotomayor demandará a Faloon Larraguibel por dichos en su contra: "Está mintiendo absolutamente"

Mariela Sotomayor anunció que demandará a Faloon Larraguibel tras las últimas declaraciones que hizo en su contra.

En el programa «Podemos Hablar» de Chilevisión, la exintegrante de «Yingo» se refirió a los conflictos que vivió dentro del encierro con la periodista.

"Eran cosas muy fuertes que no se podían mostrar, simplemente. Después solo veían mi reacción y, obviamente, al final era como: 'La Faloon que es conflictiva, qué agresiva, qué violenta'", relató.

Agregó que, "pero claro, era porque ya me venían diciendo 'mala madre', 'dejaste a tus hijos botados', 'te pegan' o 'por algo tu marido te pegó'".

Y Mariela en «Sígueme» de TV+ manifestó que "no puedo creer este nivel de mentira".

Bajo ese contexto, afirmó que "jamás en mi vida he dicho una cosa como la que Faloon está diciendo que le dije a ella o a cualquier persona en el reality «Ganar o Servir»".

Ante esto, la profeisonal anunció que demandará a su excompañera en el encierro de Canal 13.

"Yo ya no estoy para el juego, no estoy para que me anden inventando cosas y que si ella pensaba que conmigo la iba a poder hacer como con cualquier persona a lo largo de su tiempo que ha sido famosa, que se ha dedicado hablar una cosa tras otra y después no se hace cargo, les quiero contar que a raíz de estas declaraciones yo voy a iniciar acciones legales contra la señora Faloon Larraguibel".

Sotomayor explicó que Larraguibel "va a tener que responder, y yo voy a exigir que Canal 13 emita las imágenes y todo Chile y ustedes, van a poder ver y comprobar que esta mujer está mintiendo absolutamente".

"Así como ella hoy día está hablando este tipo de cosas que no son verdad, yo voy a buscar la forma que mediáticamente esto se compruebe", complementó.

La 'lengua del pueblo' dijo que decidió demandar a Faloon porque "tengo una imagen y trabajo con ella".

"Soy periodista, aunque le moleste a mucha gente, y no estoy dispuesta a que nadie ponga en mi boca palabras que no he dicho y que dañen mi imagen de esta forma", sentenció.

