Mariela Román rompe el silencio y aclara fotografía junto a Fabricio Vasconcellos en el aeropuerto: "Inventando cosas"

Los rumores sobre una posible reconciliación entre Mariela Román y Fabricio Vasconcellos llegaron a su fin, ya que, fue la propia deportista quien se pronunció desde sus vacaciones, poniendo fin a las especulaciones que surgieron tras la difusión de una fotografía donde ambos aparecían juntos en el aeropuerto de Santiago.

La imagen, publicada por la periodista Cecilia Gutiérrez, mostraba a la expareja con maletas en mano, lo que generó una ola de comentarios en redes sociales y alimentó las versiones sobre un eventual reencuentro.

Esto, considerando que desde que se conoció la infidelidad de Vasconcellos hace algunos meses, ambos habían optado por mantener en reserva los detalles sobre su vínculo.

Sin embargo, Román no guardó silencio y quiso aclarar los rumores que andaban circulando en el mundo del espectáculo.

"Por fin, chiquillas, después de mucho andar, llegamos las 3. En Santiago de Chile, inventando cosas, andamos las 3, chiquillas, andamos con mi hermano, con su familia", comenzó diciendo en sus redes sociales.

Luego, se refirió directamente a la foto viral. "Nos subimos a última hora y obvio que nos fue a dejar el padre de las criaturas, pues, lógico. Pero aquí estamos las 3 y mi hermano", explicó.

Finalmente, Román subió otro registro mostrando la cena junto a sus hijas, donde efectivamente no se veía a Fabricio, reafirmando una vez más que se trata de un viaje familiar sin su expareja.

