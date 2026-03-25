Mariela Román advierte acciones legales contra medios de comunicación tras incidente de Fabricio Vasconcelos: “Hasta aquí llegó la intromisión”

Mariela Román decidió romper el silencio tras el polémico incidente que involucró a su esposo, Fabricio Vasconcelos, cerca de su hogar en Colina.

La bailarina explotó contra la cobertura mediática del caso, apuntando con dureza a los periodistas que se instalaron en el colegio de sus hijas, y lanzó un mensaje claro: “Hasta aquí llegó la intromisión”.

El escándalo comenzó con una denuncia de agresión contra Vasconcelos, pero el escenario cambió radicalmente cuando él aseguró haber sido la verdadera víctima, todo frente a la hija de 15 años de la pareja.

La presión mediática, especialmente en el entorno escolar, llevó a Román a tomar cartas en el asunto con un comunicado público que mezcla indignación y advertencia legal.

"Como madre y apoderada manifiesto mi más enérgico rechazo a la presencia de medios de comunicación en las inmediaciones del establecimiento educacional de mis hijas menores de edad, medios que han intentado obtener entrevistas de un adulto que únicamente cumple su rol de padre al asistir a retirarlas de sus jornadas escolares", lanzó Román en su cuenta de Instagram.

Pero la influencer no se quedó solo en la crítica: defendió el derecho de sus hijas a un espacio escolar seguro y libre de presiones externas. "Considero que esta práctica vulnera la tranquilidad y seguridad del entorno escolar, exponiendo innecesariamente a los estudiantes y afectando el normal desarrollo de sus actividades educativas. El establecimiento educacional es un espacio protegido, destinado exclusivamente a la formación y bienestar de los niños, y no debe transformarse por ningún motivo en escenario de presiones mediáticas", agregó.

Román también apuntó a la incomodidad que los periodistas habrían causado al resto de la comunidad educativa. "Además, la presencia de periodistas en la entrada del establecimiento entorpece el libre tránsito y el derecho de otros apoderados a ejercer su rol parental sin obstáculos ni presiones externas, lo que constituye una transgresión adicional de derechos fundamentales, vulnerando la seguridad y privacidad de los estudiantes", complementó, dejando claro que no se trata solo de su familia, sino de un problema mayor.

Hacia el final, la bailarina lanzó una advertencia contundente: está dispuesta a llevar la situación hasta las instancias legales y éticas correspondientes. "Dichas conductas conllevan como consecuencias eventuales sanciones civiles, administrativas (acciones ante el Consejo Nacional de Televisión y Consejo para la Transparencia) y éticas (sanciones disciplinarias del Colegio de Periodistas de Chile...), las cuales estoy dispuesta a adoptar de resultar necesario", sentenció.

Román cerró su mensaje exigiendo un límite claro para cualquier labor periodística: "Cualquier acercamiento periodístico debe realizarse fuera del ámbito escolar y con las autorizaciones correspondientes, evitando así la exposición indebida de mis hijas y el entorpecimiento de otros apoderados. Exijo el debido respeto por la dignidad de las familias... y por el derecho de los menores a crecer y aprender en un entorno seguro, libre de intromisiones externas", concluyó, dejando en evidencia que la polémica apenas comienza.

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